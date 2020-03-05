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05.03.20 16:35
В петербургском вузе пока не подтверждают коронавирус у студента из Италии
"Данных, которые бы подтверждали диагноз коронавирус, у нас нет. Сама процедура подтверждения занимает несколько дней. У заболевшего студента из Италии официальный диагноз ОРВИ. На сегодня диагноз коронавирус не подтверждён", - сообщил в четверг журналистам и.о. ректора вуза Алексей Силин.
В вузе добавили, что ждут подтверждения или опровержения диагноза коронавирус у иностранного студента.
Силин рассказал, что в Боткинскую больницу помещен непосредственно итальянский студент и четверо российских студентов, которые находились с ним в контакте - встречали его из аэропорта. Признаков заболевания у них нет, они находятся в "нормальном состоянии", подчеркнул он.
По словам и.о. ректора вуза, анализы на коронавирус проводятся три раза, и чтобы поставить диагноз, нужно получить больше одной положительной пробы.
"Мы должны дождаться официального подтверждения", - подчеркнул Силин.
Он добавил, что положительными на коронавирус являются предварительные анализы. "Роспотребнадзор их назвал как предварительные", - уточнил он.
Сейчас анализы направлены в Новосибирск, результаты ожидаются в ближайшее время.
Накануне стало известно, что в Петербурге в инфекционную больницу имени Боткина в связи с подозрением на заражение коронавирусной инфекцией был госпитализирован с признаками ОРВИ студент из Италии, обучающийся в Северо-Западном государственном медицинском университете им. Мечникова (СЗГМУ).
Итальянский студент учится в университете по обмену. Он ездил домой в Италию на каникулы, через несколько дней после прилета в Санкт-Петербург у него поднялась температура, после чего его направили в больницу имени Боткина на обследование и изолировали в закрытом боксе. Диагноз стал известен 5 марта.
В общежитии вуза объявлен двухнедельный карантин. Как сообщается на странице студсовета вуза в соцсети "Вконтакте", карантин вводится в связи с постановлением Роспотребнадзора от 4 марта. В общежитии по адресу: проспект Просвещения, 45 надлежит изолировать всех контактировавших с заболевшим на 14 дней и организовать за ними непрерывное медицинское наблюдение. Им запретят покидать свои комнаты и организуют питание на местах.
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