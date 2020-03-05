Путин к середине апреля ждет доклада о потребности субъектов ДФО в трудовых ресурсах

05.03.20 16:48

© РИА Новости. Григорий Сысоев

5 марта. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и руководству регионов Дальнего Востока оценить потребности этих субъектов РФ в дополнительных трудовых ресурсах.

Как отмечается в поручении президента, опубликованном на сайте Кремля, оценка должна производиться исходя из реализации на территории Дальневосточного федерального округа проектов, предусматривающих жилищное строительство и создание судостроительного комплекса "Звезда".

После оценки правительства и региональной власти должны "принять меры, направленные на удовлетворение потребностей указанных субъектов РФ в трудовых ресурсах"

Первый доклад президенту должен быть представлен до 15 апреля текущего года, далее - раз в полгода.