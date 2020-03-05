Около 700 студентов университета им.Мечникова в Петербурге помещены под карантин в общежитии из-за заболевшего итальянца

05.03.20 17:05

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

5 марта. Interfax-Russia.ru - Около 700 обучающихся, проживающих в общежитии Северо-Западного государственного медицинского университета (СЗГМУ) им.Мечникова (Петербург) на проспекте Просвещения, 45, помещены под карантин в связи с заболевшим студентом из Италии.

"На момент проведения оперативного штаба (в четверг - ИФ) в общежитии было 703 человека. Но некоторые студенты, которые там зарегистрированы, работали вчера и сегодня возвращаются со смен. Цифра будет немного меняться. Можно сказать, что это примерно 20% студентов вуза", - сказал журналистам в четверг и.о. ректора вуза Алексей Силин.

Силин рассказал, что студент прилетел в Петербург из Милана 29 февраля по программе стажировки. "На следующий день он почувствовал себя плохо, у него поднялась температура. Мы проявили настороженность, и он был помещен в больницу имени Боткина. После этого Роспотребнадзор предписал организовать карантинные мероприятия, которые мы развернули со вчерашнего дня. Они предполагают ограничение перемещения внутри объекта (общежития - ИФ), который подвергнут карантину", - сказал и.о. ректора.

В вузе подчеркнули, что четверо российских студентов, госпитализированных вместе с итальянцем в Боткинскую больницу, не больны и могли бы остаться в общежитии, "но было принято решение о госпитализации для подстраховки".

В учебных мероприятиях иностранец участия не принимал, Роспотребнадзор определяет вероятность его контактов с другими студентами, добавил Силин.

Ранее Силин сообщал, что пока не готов подтвердить диагноз итальянца, поскольку не все анализы пришли из лаборатории в Новосибирске.