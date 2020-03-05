S7 продлила приостановку полетов в Китай на месяц, до 26 апреля

05.03.20 17:11

© РИА Новости. Алексей Куденко

5 марта. Interfax-Russia.ru - Группа S7 продлила на месяц приостановку полетов в Китай из-за коронавируса.

"S7 Airlines с 4 февраля по 26 апреля 2020 года полностью останавливает полеты в города Китая и Гонконг (Китай)", - говорится в сообщении на официальном сайте компании.

К примеру, на направлении из Новосибирска в Пекин продажа билетов на прямые рейсы сейчас возможна только с 26 апреля, в Гонконг - с 30 апреля, в Урумчи - с 3 мая, в Гуанчжоу - с 5 мая, в Шанхай - с 6 мая.

По данным онлайн-табло аэропорта Толмачево (Новосибирск), авиакомпания с возобновлением полетов рассчитывает выполнять в Пекин до 14 вылетов в неделю, в Шанхай, Урумчи, Гуанчжоу летать по два раза в неделю, в Гонконг - один раз в неделю.

Ранее сообщалось, что S7 Airlines приняла решение с 4 февраля по 28 марта 2020 года (последний день осенне-зимней навигации - ИФ) полностью остановить полеты в города Китая и Гонконг.

В конце января в связи с эпидемией коронавируса были приостановлены чартерные рейсы из РФ в Китай. С 1 февраля было ограничено и регулярное авиасообщение: остались только рейсы "Аэрофлота" (летает в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг) и нескольких китайских авиакомпаний. В середине февраля "Аэрофлот" сообщил о сокращении частот на всех китайских направлениях в связи с падением продаж билетов.

До запрета в Китай летали также S7, "Уральские авиалинии", "ИрАэро", "Якутия", "Аврора", NordStar, AZUR air, Nordwind, "Икар", IFly и Royal Flight.