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05.03.20 17:43
"Аэрофлот" приостановит рейсы в Гонконг с 7 марта
Рейсы из Москвы будут выполняться до 7 марта, из Гонконга обратно - до 8 марта включительно.
Пассажирам с билетами, оформленными до 5 марта на рейсы SU212/213 с датами перевозки в период с 8 по 31 марта 2020 года, без дополнительной платы разрешается однократное вынужденное изменение даты вылета с сохранением первоначальных пунктов отправления/назначения.
Также пассажиры могут оформить вынужденный возврат билетов по месту их приобретения. "Возвраты для билетов, приобретенных на сайте, возможно произвести в любой точке собственной продажи или в контакт-центре", - отмечает компания.
В конце января в связи с эпидемией коронавируса были приостановлены чартерные рейсы из РФ в Китай. С 1 февраля было ограничено и регулярное авиасообщение: остались только рейсы "Аэрофлота" (летает в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг) и нескольких китайских авиакомпаний. В середине февраля "Аэрофлот" сообщил о сокращении частот на всех китайских направлениях в связи с падением продаж билетов.
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