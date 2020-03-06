Камчатка просит поставить в регион 500 тыс. медицинских масок

06.03.20 08:31

© РИА Новости. Александр Кряжев

6 марта. Interfax-Russia.ru - Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин обратился к руководству министерства промышленности и торговли РФ с просьбой оказать содействие в поставке в край медицинских масок, сообщает в пятницу пресс-служба правительства региона.

"Потребность аптечных организаций Камчатского края в медицинских масках направлена в Минпромторг России. На сегодняшний день для нужд населения заказано порядка 500 тысяч медицинских масок", - приводятся в сообщении слова зампреда правительства региона Владимир Пригорнева.

Пригорнев уточнил, что губернатор обратился к руководству министерства промышленности и торговли РФ с просьбой оказать содействие в поставке от оптовиков и заводов-изготовителей медицинских масок аптечным организациям в Камчатский край на заседании федерального штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. Минпромторг пообещал помочь.

Зампред добавил, что в медицинских организациях, расположенных на территории края, медицинские маски имеются в достаточном количестве.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, на данный момент случаев заболевания коронавирусом на Камчатке не выявлено.