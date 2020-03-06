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06.03.20 08:32

Два человека погибли на шахте "Северстали" в Коми при выбросе метана

© РИА Новости. Павел Лисицын
6 марта. Interfax-Russia.ru - Два человека стали жертвами выброса метана на шахте "Воркутинская" компании "Северсталь" в Коми, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ.

"Поступило сообщение о том, что на шахте Воркутинская произошел скачок метана и загазирование шахты. В момент выброса метана в забое шахты находилось четыре человека, позднее в шахте были обнаружены тела двоих погибших", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе "Воркутауголь" сообщили, что в 4:02 мск на шахте "Воркутинская" в конвейерном штреке подготовительного забоя произошло газодинамическое явление с обильным выделением метана. Сработавшая система защиты автоматически отключила подачу электроэнергии.

В момент инцидента в забое находилось четыре человека. Двое из них смогли выбраться на свежий воздух самостоятельно, еще двое работников остались в забое.

На предприятии был введен план ликвидации аварии, из 106 работников подземной группы на поверхность были выведены 104 человека. Прибывшие на шахту силы МЧС обнаружили на месте выброса метана двоих человек без признаков жизни.

"Работа предприятия приостановлена, проводится разгазирование горных выработок, выясняются причины происшествия. Угрозы взрыва нет", - сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе подчеркивают, что в связи с ЧП на ближайшие дни в компании отменены все развлекательные и культурно-массовые мероприятия.

АО "Воркутауголь" входит в "Северсталь ресурс" и является одним из крупнейших предприятий угольной промышленности России. В 2019 году компания добыла 10,3 мон тонн угля.

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