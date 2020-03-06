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06.03.20 08:57
Россияне пока не готовы видеть женщину президентом
Исследование, проведенное совместно с Центром политической конъюнктуры, показало, что каждый второй россиянин (51%) хотел бы, чтобы женщина была во главе одной из ведущих политических партий, противоположную позицию занимают 35% респондентов.
Такое же соотношение относительно таких позиций, как пост руководителя думской фракции или главы комитета нижней палаты парламента.
В свою очередь, 68% россиян не желали бы видеть женщину на посту президента РФ, обратного мнения придерживаются 21% респондентов, отмечают в ВЦИОМ.
Согласно опросу, 56% сограждан полагают, что должность премьер-министра не для женщины, 31% респондентов, напротив, хотели бы видеть на этом посту представителя прекрасного пола.
По данным ВЦИОМ, 83% участников опроса не хотели бы, чтобы женщина занимала пост главы военного ведомства, МВД или генерального прокурора.
Социологи выявили следующую закономерность: чем моложе респонденты, тем больше удельный вес тех, кто приветствовал бы пребывание женщины на постах президента и премьера: 43% участников опроса в возрасте 18-24 лет были бы рады видеть женщину в качестве главы государства, 50% опрошенных данной возрастной категории считают, что назначение женщины на пост главы правительства было бы хорошим решением.
В свою очередь, 78% респондентов в возрасте 60 лет и старше считают, что президентский пост не для женщины, 66% опрошенных этой возрастной категории не хотели бы, чтобы премьер-министром стала женщина.
Инициативный всероссийский опрос был проведен 1 марта 2020 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.
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