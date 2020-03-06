Борисов предложил расчистить рынок для российских производителям

06.03.20 08:59

© РИА Новости. Алексей Никольский

6 марта. Interfax-Russia.ru - Российским производителям нужны не просто преференции в госзакупках - необходимо для них расчистить рынок, заявил вице-премьер Юрий Борисов, выступая на коллегии Минпромторга Татарстана в Казани в четверг.

"Чтобы доминировать на российском рынке российскому производителю нужно расчистить рынок. (. . .) Российской промышленности нужны реальные преференции, а не рассуждения на этот счет", - сказал Борисов.

"Мы выбрали очень ясный и простой путь - научились делать в том или ином сегменте продукцию той или иной номенклатуры, значит гарантированно надо ее закрепить за российским производителем. Ни второй, ни третий, ни десятый лишний (речь идет о правиле "третий лишний" при проведении госзакупок - ИФ), ни ценовые преференции, которые на практике обходятся, ни различные запреты на смешанные лоты", - пояснил он.

По словам Борисова, все преференции российским производителям при госзакупках достаточно просто обойти. "При конкурсных процедурах у нас такие талантливые люди, так прекрасно пишут (конкурсную документацию - ИФ), такие требования смогут написать, что российскому производителю и подойти близко (не получится - ИФ). Они тут же за счет этих требований сориентируются на конкретного будущего поставщика и все нормально. Нужно поставить этому жесткий однозначный запрет", - сказал вице-премьер.

"Сейчас принимаются достаточно серьезные меры, и я постоянно нахожусь в дискуссии. Меня постоянно упрекают, что мы в ВТО, мы должны соблюдать (нормы ВТО - ИФ). Разве санкции против России - это элемент добросовестной конкуренции? Как вот это соотносится с нормами ВТО?" - отметил Борисов.

По словам Борисова, "при сохранении "старых подходов" - действующих мер по импортозамещению и предоставлению преференций российским производителям - Россия может не достигнуть положительных эффектов от реализации национальных проектов. "Мы можем продолжать закупать импортное оборудование, на жизненном цикле мы будем его обслуживать - сервисы, ремонт, запчасти - и все это находится за рубежом. Мы садимся на западную иглу. И при этом все деньги уходят западным поставщикам", - сказал он.

При этом Борисов отметил, что другие страны активно используют меры по защите внутреннего рынка от иностранных поставщиков. "Все страны в мире, кто заботится о развитии собственной национальной промышленности, не стесняясь проводят в жизнь ярко выраженные преференционные меры в интересах отечественного производителя, - сказал он. - Посмотрите, что делает Трамп в Америке? Ему наплевать на все обременения, он работает в интересах своей промышленности".

В настоящее время законодательство о закупках (закон "О контрактной системе" - 44-ФЗ, различные подзаконные акты, директивы правительства РФ для госкомпаний и т.п.) предусматривают два основных механизма предоставления преференций российским производителям - "третий лишний" (в закупке не может принимать участие поставщик импортной продукции, если на поступили два предложения о поставке аналогичной российской продукции - ИФ) и ценовая преференция (15%, ы некоторых случаях - 30%).

Основным разработчиком мер по импортозамещению является Минпромторг. К настоящему времени ведомство подготовило законопроект о внесении изменений в 44-ФХ, которые предусматривают введение для госзаказчиков квот по закупке российской продукции.

"Введение обязанности осуществлять определенный объем закупок российских товаров позволит на постоянной основе ориентировать деятельность заказчиков на преимущественную закупку отечественной продукции, что положительным образом будет влиять на темпы роста потребления высокотехнологичной российской продукции", - отмечалось в пояснительной записке к законопроекту.

Сами поправки к 44-ФЗ предусматривают предоставление правительству РФ права устанавливать минимальную долю закупок товаров российского происхождения, работ, услуг, для выполнения, оказания которых используется товар российского происхождения от общего годового объема закупаемых товаров. Как и определять перечень товаров российского происхождения, работ, услуг для выполнения минимальной доли закупок.

При проведении таких закупок госзаказчики должны будут продлевать срок подачи заявок на участие в закупке и признавать закупку несостоявшейся, если на участие в ней не подано ни одной заявки с предложением российской продукции. Закупить же импортную продукцию или услуги госзаказчики смогут только в том случае, если по итогам продления опять не будет подано ни одной заявки с предложением товаров, услуг российского происхождения.

Стоит отметить, что вопрос введения квот на закупку российской продукции уже поднимался. Так, летом 2019 года Минпромторг подготовил проект правительственного постановления, которым для товаров российского производства предлагалось установить долю в закупках государственных заказчиков в размере не менее 30% от годового объема закупок в 2020 году и не менее 50% - в 2021 году.

Тогда предложение Минпромторга не поддержали Минфин и ФАС России.

При этом регулятор в сфере госзакупок - Минфин - концептуально поддерживает предложения Минпромторга, но выступает против конкретной формы их реализации.

"Те вопросы и опасения, которые нами озвучиваются, касаются порядка реализации и достижения соответствующего показателя, - говорила руководитель департамента бюджетной политики в сфере закупок Минфина Татьяна Демидова в феврале. - У нас нет концептуальных возражений по самой цели законопроекта - она понятна и правильна, но предложенный законопроект удлиняет закупочные процедуры, что противоречит основным указаниям правительства об оптимизации и ускорении закупок".

В свою очередь госзаказчики и госкомпании ранее неоднократно отмечали, что предусмотренные нормы законодательства по импортозамещению в полном объеме не работают. В результате им (заказчикам) приходится проводить закупки продукции российских производителей, как закупки у единственного поставщика. Это, в свою очередь, вызывает дополнительное внимание (в ряде случаев - возражения - ИФ) ФАС.