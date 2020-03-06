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06.03.20 09:20

Фонд развития моногородов предоставит заем первому резиденту ТОСЭР Тулуна

© РИА Новости. Алексей Сухоруков
6 марта. Interfax-Russia.ru - Фонд развития моногородов выдаст беспроцентный заем на сумму более 17 млн рублей ООО "Кедр" - первому резиденту территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в Тулуне (Иркутская область), сообщает пресс-служба правительства региона.

За счет средств фонда будут приобретены земельный участок и комплекс из трех зданий, необходимых для расширения производства по переработке дикорастущего сырья. Также предусмотрена закупка автоматической блочно-модульной котельной, которая будет отапливать не использовавшиеся ранее помещения.

До конца года предприятие планирует выйти на полную мощность.

"Сегодня мы подписали второе соглашение о выдаче займа предпринимателю из Тулуна. В работе у нас еще пять проектов. Каждый из них важен для моногорода и региона: это новые рабочие места, новые инвестиции, новые возможности для жителей. Поэтому мы боремся за каждый проект, работаем с предпринимателями "в ручном режиме", - приводятся в сообщении слова гендиректора фонда Ирины Макиевой.

Как сообщалось, ООО "Кедр" намерено создать в Тулуне предприятие по выпуску готовой продукции из кедрового ореха, замороженной и сушеной ягоды, джемов, морсов. Объем инвестиций в проект составит 17,9 млн рублей.

ТОСЭР в Тулуне создана в ноябре 2019 года. Значимых предприятий на территории Тулуна нет. Основной бизнес в городе - торговля. В Тулунском районе расположен филиал компании "Востсибуголь" - "Разрез Тулунуголь" (Азейский и Мугунский разрезы), который добывает бурый уголь.

Тулун прошлым летом пережил две волны наводнения, которые уничтожили около трети города. По информации министерства экономического развития Иркутской области, во время паводка в Тулуне пострадали 260 предприятий и предпринимателей, ущерб бизнесу составил 1,4 млрд рублей.

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