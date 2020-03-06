Более 80 млрд рублей предусмотрено на реализацию нацпроектов в Иркутской области

06.03.20 09:43

© РИА Новости. Владимир Трефилов

6 марта. Interfax-Russia.ru - Иркутская область в текущем году участвует в реализации 11 национальных проектов из 12, утвержденных правительством РФ, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.

"Всего на реализацию национальных проектов в 2020-2022 годах на территории Иркутской области запланировано более 81 млрд рублей, в 2020 году - 26,5 млрд рублей, в 2021 году - 27,6 млрд рублей и в 2022 году - 27,23 млрд рублей", - говорится в сообщении.

В составе нацпроектов реализуются 67 федеральных проектов, по 52 из них в Иркутской области разработаны региональные составляющие. Также в 2020 году планируется участие региона в двух федеральных проектах - "Чистая страна" и "Сохранение уникальных водных объектов" нацпроекта "Экология".

По региональным проектам уже началось освоение федеральных и областных средств. Уже освоено 1,2 млрд рублей из 26,5 млрд рублей, предусмотренных в бюджете на 2020 год. Наиболее высокое освоение (10% и более) сложилось по региональным проектам "Учитель будущего", "Поддержка семей, имеющих детей", "Социальная активность", "Первичная медико-санитарная помощь", "Финансовая поддержка семей при рождении детей". Освоение средств по остальным проектам начнется в ближайшее время.

"Необходимо усилить работу в этом направлении, чтобы все запланированные проекты были реализованы. Особое внимание прошу обратить на социально-значимые проекты, а также на проекты, связанные с экологией", - приводятся в сообщении слова врио губернатора Игоря Кобзева.