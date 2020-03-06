FESCO ограничила зарубежные командировки сотрудников из-за коронавируса

06.03.20 09:49

© РИА Новости. Виталий Аньков

6 марта. Interfax-Russia.ru - Транспортная группа FESCO (головная компания - ПАО "Дальневосточное морское пароходство", ДВМП) приняла решение по ограничению командировок сотрудников для минимизации рисков заболевания коронавирусной инфекцией.

"Транспортная группа FESCO в целях защиты здоровья сотрудников ограничивает направление работников компаний группы в служебные командировки за пределы России. Разрешение на командировку будет возможно только в исключительном случае", - сообщили журналистам в пресс-службе компании.

В компании отмечают, что решение не повлияет на коммуникации между компаниями группы, клиентами и партнерами.

По словам представителя FESCO, группа также проработала возможность удаленной работы для сотрудников, работающих в офисах.

FESCO - один из крупнейших в РФ операторов портовой инфраструктуры с интегрированным железнодорожным и логистическим бизнесом. Зиявудин Магомедов владеет 32,5% акций ПАО "ДВМП", 23,8% - у GHP Group, 17,4% - у TPG.