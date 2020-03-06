Гололед и мокрый снег ожидаются в Приамурье

06.03.20 09:53

© РИА Новости. Максим Блинов

6 марта. Interfax-Russia.ru - Мокрый снег, усиление ветра и неблагоприятные дорожные условия прогнозируются в Амурской области, которая в ближайшие дни окажется во власти циклона, сообщает региональный главк МЧС России со ссылкой на гидрометцентр области.

"С 8 по 9 марта в большинстве районов Амурской области ожидается снег, мокрый снег. По области гололедные явления - местами налипание мокрого снега на провода, на дорогах гололедица, снежный накат. Смещение систем атмосферных фронтов будет сопровождаться усилением северо-западного ветра до 15-18 м/сек", - говорится в сообщении.

Руководителям муниципалитетов, министерств и ведомств, а также объектов жизнеобеспечения и экономики направлено предупреждение о возможных аварийных ситуациях на объектах ТЭК и ЖКХ, других нарушениях в работе систем жизнеобеспечения. При налипании мокрого снега возможны происшествия, связанные с провисанием, перехлестом и обрывом проводов, а также повреждение опор и металлоконструкций.