Военные приготовили вертолеты для бомбардировки ледовых заторов в Сибири

06.03.20 09:56

© РИА Новости. Андрей Александрович

6 марта. Interfax-Russia.ru - Саперы 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа готовятся к работам по предотвращению ледовых заторов на реках Сибири, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

"В воинских частях Центрального военного округа, дислоцированных в Сибири, запланирована подготовка 10 подрывных и 4 эвакуационно-спасательных команд. Кроме того, отдельный авиационный полк Центрального военного округа "Толмачево" подготовил звено вертолетов Ми-8, которое готово провести бомбометание в указанном районе", - говорится в сообщении.

По прогнозам метеорологов, в этом году тяжелая паводковая ситуация прогнозируется в Томской и Новосибирской областях, Алтайском крае, Республиках Алтай и Тува. В зону риска подтопления могут попасть более 700 населенных пунктов, в которых проживает почти 1 миллион человек.

В ходе подготовки с военнослужащими будут отработаны практические задачи по расчету взрывчатых веществ и средств взрывания при подрыве льда, электрический и огневой способы взрывания, подготовка сосредоточенных зарядов, а также расчет безопасного расстояния для личного состава и гидротехнических сооружений.

Отмечается, что в текущем году военнослужащие горного соединения выполнили работы по разрушению льда на реке Чадан в Дзун-Хемчикском районе Тувы, где возникла угроза подтопления жилых домов и приусадебных участков. При проведении ликвидации заторов было использовано около 1 тонны взрывчатых веществ.