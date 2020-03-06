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06.03.20 10:04
С начала года из ДФО вывезли почти почти 70 тонн медицинских масок и бахил
"В таможенных органах Дальнего Востока за 2 месяца 2020 года было оформлено на вывоз 69 тонн таких товаров статистической стоимостью $2,3 млн, в 2019 году - 5,3 тонны статистической стоимостью $20 тыс.", - сообщила в пятницу пресс-служба Дальневосточного таможенного управления.
Таможня напоминает, что со 2 марта по 1 июня 2020 года постановлением правительства РФ запрещен вывоз отдельных видов продукции: медицинских масок, бахил, марли, медицинских перчаток, некоторых видов дезинфицирующих средств. Запрет не касается физических лиц, которые могут вывозить из России эти товары в личных целях. Исключением является вывоз продукции, указанной в приложении, для оказания международной гуманитарной помощи иностранным государствам на основании решений правительства РФ.
Решение, которое вводит запрет на вывоз из России некоторых видов медицинских изделий, противовирусных средств и оборудования, принято правительством, чтобы не допустить дефицита средств индивидуальной защиты на фоне ситуации с коронавирусом.
Ранее сообщалось о дефиците медицинских масок в ряде регионов РФ, возникшем на фоне вспышки коронавирусной инфекции.
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