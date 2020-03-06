ГКРЧ России не рассматривает развитие 5G на частотах других поколений связи

06.03.20 10:10

© РИА Новости. Сергей Мальгавко

6 марта. Interfax-Russia.ru - Государственная комиссия по радиочастотам исключила из повестки ближайшего заседания вопрос о разрешении операторам использовать частоты, на которых работают другие стандарты мобильной связи, для внедрения и развития 5G, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на источники.

Решение было принято в понедельник на согласительном совещании, после чего пункт исчез из проекта решения ГКРЧ.

По данным газеты, причиной стала позиция ряда ведомств, в том числе ФСБ и "Роскосмоса", которые высказались против из-за возможного появления помех их радиооборудованию при развертывании 5G на таких частотах.

Изначально предполагалось разрешить операторам развивать сеть нового поколения на частотах от 791-862 МГц до 2500-2690 МГц (LTE), 1710-1880 МГц (2G и LTE), а также 1920-1980 МГц и 2110-2170 МГц (3G и LTE).

Кроме того, собеседники издания утверждают о возможном переносе заседания ГКРЧ, которое по плану должно состояться 10 марта. Одна из возможных дат заседания - 17 марта.

Представитель Минкомсвязи РФ не ответил на запрос "Ведомостей".

Ранее РБК сообщал, что ГКРЧ может отказаться от планов по проведению в 2020 году первых аукционов на частоты 5G и вместо этого предоставить совместному предприятию "большой четверки" операторов связи масштабные дополнительные тесты.

Новая схема распределения предполагает выделение частот 24,25-24,65 ГГц неопределенному кругу лиц, в том числе "для создания технологических связей" - таким образом, претенденты смогут получить ресурс без торгов, направив в ГКРЧ соответствующую заявку.

Специалисты Fitch Ratings в отношении разрешения использования таких частот настроены скептически.

"Это быстрое решение, но оно даст преимущество одних операторов перед другими, причем не всегда оправданное. Например, операторы приобрели наборы частот много лет назад, иногда они не использовались. И сейчас операторы получили бы "подарок с небес", когда неиспользовавшийся актив может приносить серьезные стратегические преимущества", - говорил в конце февраля на деловом завтраке Fitch, посвященном телеком-сектору, старший директор, глава отдела корпораций Россия/СНГ Fitch Ratings Николай Лукашевич.

Ранее директор по стратегическому развитию ПАО "Ростелеком" Алеся Мамчур сообщала, что сроки запуска сетей 5G в 10 городах-миллионниках могут быть сдвинуты на 2024 год. В нацпроекте "Цифровая экономика" предусмотрено, что запуск в городах состоится в 2022 году.

Ассоциация GSMA в своем докладе сообщила, что в 2025 году доля подключений к 5G в России и СНГ может составлять всего 12% от всех подключений по существующим технологиям мобильной связи. Этот показатель будет ниже среднемирового, который прогнозируется на уровне 20%.

На данном этапе власти РФ финально не утвердили требования к эксплуатации 5G, в частности, не решен вопрос о выделении частот мобильным операторам из-за разногласий Минкомсвязи и силовых ведомств, использующих сейчас самый перспективный диапазон частот для 5G - 3,4-3,8 ГГц.

Сети связи пятого поколения уже работают в 24 странах, в том числе в США, Китае, Южной Корее, Великобритании.