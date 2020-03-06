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06.03.20 10:12
Ситуация с коронавирусом не повлияла на строительную отрасль Москвы
"Ситуация на стройках находится под контролем. Специалистов из Китая на строительстве нашего метро задействовано не так уж и много. Те, кто здесь работает, практически не уезжали, а новым сотрудникам запретили въезд", - напомнил Загрутдинов.
По его словам, те работники, которые приезжали из Китая ранее, прошли в течение 2-3 недель карантин.
"Проблем со стройками нет, на сроках работ эта ситуация не скажется", - подчеркнул глава департамента.
Напомним, в Москве китайский концерн CRCC (China Railway Construction Corporation) строит участок новой линии метро от станции "Коммунарка" до станции "Улица Генерала Тюленева", также участок Большой кольцевой линии метро между станциями "Проспект Вернадского" и "Аминьевское шоссе".
Новый тип коронавируса начал распространяться из административного центра китайской провинции Хубэй города Ухань в декабре прошлого года. 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. К настоящему времени число зараженных в мире превысило 90 тыс человек.
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