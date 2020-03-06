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Путин: обновленная Конституция должна консолидировать российское общество

© РИА Новости. Илья Питалев
6 марта. Interfax-Russia.ru - Обновленная Конституция России должна объединить граждан страны вне зависимости от национальности, достатка, вероисповедания и места проживания, заявил Владимир Путин.

"Сейчас ситуация в стране изменилась кардинальным образом. По сути, у нас уже другая страна в этом смысле, и, конечно, поправки (в Конституцию - ИФ) востребованы. Потенциал ее, конечно, позволяет нам сделать шаги по этим изменениям в связи со стремительно меняющейся ситуацией в стране", - сказал Путин на встрече с лидерами парламентских фракций.

Он добавил: "Принципиально важно, чтобы обновленная Конституция объединяла людей вне зависимости от политических взглядов, от уровня обеспеченности, от региона проживания, от национальности или вероисповедания. Конституция - это, не случайно называется, Основной закон, который должен консолидировать все общество".

Путин выразил уверенность в том, что на общероссийское голосование будет вынесен "именно такой проект поправок в Основной закон".

"Вещи, которые объединяют всех нас, даже в политическом плане, тоже могут быть найдены. Например, никогда не слышал от вас, что страна должна вернуться в 90-е годы", - сказал глава государства.

Президент заметил, что при всех позитивных моментах демократизации страны никто не хочет возвращения в годы тяжелых испытаний для граждан.

Путин сказал, что перед общей встречей "с глазу на глаз" побеседовал с каждым лидером фракций и заметил, что их предложения по внесению поправок в Конституцию учтены.

"Работая над поправками в Конституцию, мы вместе думаем не только о сегодняшнем, но и о завтрашнем дне, потому что это Основной закон. Многие из вас в разное время в разных ситуациях говорили как раз о том, что этот Основной закон принимался в особых условиях и, если вы обратили внимание, в послании я как раз тоже об этом сказал. Это справедливо, так и есть", - сказал глава государства, заметив, что сейчас ситуация в стране изменилась и поправки в Конституцию востребованы.

Путин считает, что поправки в Конституцию РФ, за или против которых предлагается высказаться на общероссийском голосовании 22 апреля, рассчитаны не на одно поколение.

"Вот все это в известной степени наше с вами общее достижение, выход на новые возможности. И думаю, что для будущих поколений, не обязательно на 20 лет, Владимир Вольфович (Жириновский - ИФ), может быть, на больше - на пятьдесят это должно быть закреплено и должно исполняться и будущими поколениями тех, кто будет заниматься государственным строительством на разных уровнях", - сказал Путин на встрече с лидерами думских фракций.

Так Путин отреагировал на реплику лидера ЛДПР Владимира Жириновского, что Конституция в РФ рассчитана на жизнь одного поколения. "Прежняя Конституция была 20 с лишним лет, сейчас новое поколение будет 20 лет жить с поправками к этой Конституции", - сказал Жириновский.

Путин согласился с мнением спикера Госдумы Вячеслава Володина о том, что новые вызовы "в известной степени выросли; и часть поправок в Конституцию фиксируют необходимость повышения нашего суверенитета и закрепляет это в основном законе страны".

"Но у нас появились не только новые вызовы, у нас появились новые возможности. И то, чего еще вчера мы не могли делать, в той же социальной сфере - обеспечить индексации, пособия пенсии и так далее - сегодня мы можем это сделать, а значит обязаны. А если это так, то будет правильно в Основном законе это и закрепить", - сказал президент РФ.

Глава государства признал, что "простому человеку подчас трудно разобраться в деталях".

"Но что точно совершенно все наши граждане хотят и что нас всех объединяет - это наша страна, её сегодняшний день и будущее. Все хотят, чтобы общество у нас было более справедливым, все хотят, чтобы государство было сильным, и чтобы оно занимало достойное место в мире", - подчеркнул Путин.

Он поблагодарил лидеров думских фракций за то, что "в самые, можно сказать даже, судьбоносные моменты" они "всегда находили в себе силы объединяться для достижения общих общенациональных целей, для решения общенациональных задач".

Президент РФ извинился перед руководителями фракций Госдумы за то, что встреча с ними началась после полуночи.

"Я прошу прощения, что у нас сегодня немножко подвинулась наша встреча", - сказал Путин.

Начало встречи с руководителями фракций было запланировано на 19:30 четверга, однако сдвинулось на четыре часа из-за затянувшихся российско-турецких переговоров.

Президент заметил, что не так часто задерживается на официальных встречах. Он добавил, что регулярно проводит консультации с руководителями фракций.

Глава фракции "Единая Россия" Сергей Неверов поблагодарил президента за то, что он нашёл время провести встречу несмотря на занятость в части решения мировых проблем.

"Мы не теряли время. Пока ждали этой встречи, очень много говорили и обсуждали вопросы", - сказал Неверов.

"Все, что происходит в мире для нас очень важно, но нет ничего важнее того, что происходит в нашей стране", - ответил Путин.

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