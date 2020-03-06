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06.03.20 10:38

Восемь соцпроектов проектов реализуют на Колыме при поддержке Фонда президентских грантов

© РИА Новости. Евгений Биятов
6 марта. Interfax-Russia.ru - Более 7 млн рублей получат победители социально-значимых проектов из Магаданской области по итогам первого конкурса Фонда президентских грантов 2020 года.

В пресс-службе правительства области агентству "Интерфакс-Дальний Восток" сообщили, что поддержаны восемь проектов некоммерческих организаций - Магаданской региональной общественной организации по работе с молодежью "Поколение", Федерации стрелковых и военно-прикладных видов спорта Магадана и Магаданской области, областной физкультурно-спортивной общественной организации "Федерация водолыжного спорта", станичного казачьего общества "Магадан", областной общественной организации работников культуры, организации развития традиционных ремесел "Гильдия мастеров", "Спортивной федерация Го", детско-юношеского спортивного стрелкового клуба Юнармия.

Самый большой грант в 2,9 млн получил проект "Защитники - связь поколений", в рамках которого, в частности, для школьников организуют занятия по огневой подготовке, изучению оружия.

Воспитанники кадетских классов будут заниматься с педагогом по обществознанию и истории и инструктором по физической подготовке для подготовки их к поступлению в военные вузы, занятия будут проходит в детских лагерях.

Как сообщалось, Фонд президентских грантов начал работу в 2017 году. За это время поддержано почти 12, 5 тыс. проектов на общую сумму более 26,3 млрд рублей.

Второй конкурс президентских грантов 2020 года стартовал 26 февраля, заявки принимаются до 31 марта. По итогам конкурса между некоммерческими организациями будет распределено более 3,5 млрд рублей.

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