В Якутии предлагают учесть региональные особенности в законе об обращении с животными

06.03.20 10:42

© РИА Новости. Александр Пирагис

6 марта. Interfax-Russia.ru - Власти Якутии направят в Госдуму РФ предложения о внесении изменений в федеральный закон об ответственном обращении с животными, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

"Некоторые положения закона не учитывают региональных особенностей и вносят дополнительные расходы в бюджеты муниципальных образований", - говорится в сообщении.

Участники межведомственной рабочей группы Госсобрания Якутии (Ил Тумен) предлагают указать в законе, что мероприятия по контролю над численностью и состоянием безнадзорных животных должны проводиться с учетом местных особенностей.

Уточняется, что все предложения будут сформированы до 20 марта.

Как сообщалось, глава Якутска Сардана Авксентьева с прошлого года поднимает вопрос о нехватке финансирования на мероприятия по обращению с безнадзорными животными.

По новому федеральному закону, вступившему в силу с 1 января 2020 года, требуется более 190 млн рублей. Кроме того, порядка 46 млн рублей необходимо на строительство приюта для животных. В бюджете республики в 2020 году на эти цели предусмотрено всего 5,7 млн рублей, еще 1,7 млн рублей заложено в городском бюджете.

С просьбой о поддержке городского пункта передержки животных Авксентьева обращалась к руководителям предприятий, меценатам, предпринимателям и жителям столицы.

Одной из инициатив властей Якутска стало обсуждение введения налога или сбора с владельцев собак. Как отметила Авксентьева, сегодня в законе не прописана ответственность владельцев животных за их содержание. При этом, по ее словам, во многих странах мира действуют налоги на животных, на которые строятся и существуют приюты для брошенных питомцев.