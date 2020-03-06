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06.03.20 10:48
Дальневосточный музей авиации планируется открыть в Арсеньеве
"Открытие намечено на ноябрь этого года. На благоустроенной территории в два гектара, где когда-то был пустырь, устанавливают самолеты. Музей разместится недалеко от завода "Прогресс"", - сказала Диденко.
По информации пресс-службы холдинга "Вертолеты России", с территории ААК "Прогресс" им Н.И. Сазыкина в будущий музей доставили самолеты Як-40, Ту-134, Ил-14 и Ан-8.
Самолеты Ан-8, Ту-134 и Ил-14 находились на территории предприятия с момента ликвидации летно-транспортного отряда. Проект музея получил поддержку из бюджета, выделена субсидия в 36 млн рублей.
Кроме того, на предприятии была создана ремонтная группа энтузиастов, в которую вошли - Андрей Лосев, Сергей Цымбал, Олег Олесик, Николай Ханбеков и другие работники ААК "Прогресс", занявшиеся реставрацией и косметическим ремонтом будущих экспонатов. Возглавил работы по реконструкции ветеран авиакомпании, заслуженный машиностроитель РФ, почетный гражданин города Арсеньева Александр Захарьящев.
Самолет Як-40 был реставрирован полностью, включая кабину пилотов, грузовой салон и внешнюю часть планера, а также приборное оборудование, частично заменена внутренняя обшивка.
На Ил-14, который был выпущен в 1957 году и работал в ледовой разведке в районе Крайнего Севера, был демонтирован дополнительный топливный бак на 800 литров, который был необходим для проведения полетов без дозаправки в Северном Ледовитом океане. Работ на этой машине предстоит выполнить еще немало. Этот самолет для истории авиации - очень редкий и ценный экземпляр, который сохранился в приемлемом состоянии. Ил-14 работали не только в Арктике, но и в Антарктиде.
В музее регулярно будут проводиться разнообразные культурные, военно-патриотические и профориентационные мероприятия. Инициаторы проекта уверены, что музей станет гордостью горожан, где каждый сможет приобщиться к истории города авиаторов.
В будущем в музее могут появиться и вертолеты. Проводятся переговоры с министерством обороны РФ по приобретению списанных Ка-27 и Ка-29, а также бомбардировщика Су-24.
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