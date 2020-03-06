Подмосковный Минтранс предупредил водителей о массовых проверках в праздники

06.03.20 10:59

© РИА Новости. Евгений Биятов

6 марта. Interfax-Russia.ru - С 6 по 10 марта на дорогах региона будут работать дополнительные экипажи ДПС, которые методом "сплошной проверки" будут останавливать все проезжающие автомобили, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

"Места проведения рейдов будут огорожены конусами на въездах и выездах из городов, что не создаст заторов на дорогах, но позволит проверить максимальное число транспортных средств в короткие сроки. В первую очередь водителей проверят на трезвость. Состояние будут оценивать визуально, при отсутствии первичных признаков опьянения водители смогут продолжить движение. В случае обнаружения признаков опьянения, и после прохождения дальнейших необходимых административных процедур, протоколы по всем нетрезвым водителям направят в суд для принятия соответствующих решений", - говорится в сообщении.

С начала 2020 года на дорогах области погибли более 100 человек. 50% всех ДТП в регионе происходит по вине пьяных водителей и пешеходов, 30% погибают в авариях из-за превышения водителями скоростного режима.

Минтранс Подмосковья призывает водителей и пешеходов не терять бдительность - в период продолжительных выходных и в праздники на дорогах увеличивается риск аварий с тяжелыми последствиями.

"Не садитесь нетрезвыми за руль! Не позволяйте это делать своим близким и знакомым", - подчеркивается в сообщении.