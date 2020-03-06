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06.03.20 11:08
Компания "Уральские авиалинии" в связи с коронавирусом готова вернуть деньги за билеты
"Изменить дату или направление в авиабилетах, купленных в период с 8 марта по 15 апреля 2020 года, можно вплоть до окончания регистрации на рейс (за 40 минут до вылета и ранее) без сборов с доплатой до доступного тарифа", - говорится в сообщении компании.
Предложение действует на всех рейсах без ограничений по дате перелета и для любых тарифов, даже "невозвратных".
В случае возврата билетов, приобретенных в этот период, будет взиматься сбор за операцию в размере 1 тыс. рублей за каждый билет.
Ранее сообщалось, что S7 предоставила возможность вернуть билеты на все рейсы, купленные с 5 марта по 10 апреля вне зависимости от тарифа. Предложение доступно без ограничений по дате перелета. В случае возврата будет взиматься сервисный сбор: за один билет на рейс внутри РФ - 1 тыс. руб., для международных рейсов - в зависимости от актуального курса валют.
Кроме того, услугу возврата билетов на все свои рейсы вводит авиакомпания "Победа", стоимость опции - 499 рублей.
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