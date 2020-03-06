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06.03.20 11:21

Минтруд не поддержал увеличение выплат по больничным гражданам на карантине

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
6 марта. Interfax-Russia.ru - Министерство труда и социальной защиты России не поддерживают идею увеличить выплаты по листкам нетрудоспособности тем гражданам, кого поместили под карантин из-за коронавируса Covid-19.

"Отстранения от работы в связи с карантином - это единичные случаи. Поэтому на сегодняшний день нет оснований для того, чтобы менять базовые основы системы социального страхования", - говорится в сообщении пресс-службы Минтруда, поступившем в "Интерфакс" в пятницу.

Ранее газета "Известия" сообщила о предложении депутата Госдумы Андрея Ветлужских ("Единая Россия") приравнять карантин к простою и компенсировать по больничным из-за карантина не менее 2/3 зарплаты. По данным издания, в Москве около сотни человек находятся под карантином на дому.

В Минтруде, вместе с тем, уточнили, что больничный для людей под карантином оплачивается вне зависимости от того, заболел человек или нет.

"Сейчас, если работник выходит на больничный, он получает равную оплату вне зависимости от того, по болезни это произошло или вследствие карантина. На федеральном и региональном уровнях предприняты все необходимые меры для противодействия распространения коронавируса", - говорится в комментарии ведомства.

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