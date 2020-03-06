Челябинск продолжит подготовку к летним саммитам ШОС и БРИКС, несмотря на СOVID-19

06.03.20 11:25

© РИА Новости. Евгений Биятов

6 марта. Interfax-Russia.ru - Правительство Челябинской области, несмотря на ситуацию с распространением коронавируса в мире, продолжает подготовку к мероприятиям саммитов стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС, которые должны состояться в Челябинске в мае-июле, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе губернатора в пятницу.

"Каких-либо писем от китайской стороны об отмене или переносе мероприятий из-за распространения коронавирусной инфекции в адрес правительства области не поступало. По каждому мероприятию ведется интенсивная подготовка, в том числе с участием федеральных министерств", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе также отметили, что "ключевые решения о возможной отмене мероприятий будут приниматься на федеральном уровне".

Ранее сообщалось, что Челябинск в 2020 году в рамках саммитов стран ШОС и БРИКС в мае-июле примет 20 мероприятий.

В частности, 19-21 мая должен состояться первый Форум глав регионов стран ШОС.

Также продолжает подготовку к проведению международной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге правительство Свердловской области.

В то же время оргкомитет Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который должен был пройти 3-6 июня, принял решение не проводить мероприятие в связи с объявлением Всемирной организации здравоохранения чрезвычайной ситуации международного значения из-за вспышки коронавируса и информацией о его распространении в странах-участницах.