Почти 1,9 тыс. автобусов отправят на утилизацию в Подмосковье

06.03.20 11:36

© РИА Новости. Александр Вильф

6 марта. Interfax-Russia.ru - "Мострансавто" передаст на утилизацию почти 1 870 автобусов, соответствующий договор заключен с компанией, осуществляющей вывоз подержанных транспортных средств и последующую их переработку, сообщает пресс-служба компании.

"До конца августа "Мострансавто" передаст на переработку устаревший транспорт различных категорий и марок, например, ЛиАЗ, MAN, Mercedes-Benz, ПАЗ, ГАЗ, Setra и др. Большую часть списанных автобусов составят ТС большого класса - более 1,1 тысяч единиц. Срок эксплуатации данного пассажирского транспорта истек", - говорится в сообщении.

В первую очередь устаревшие транспортные средства будут вывезены с территории производственных баз в Можайске и Рузе.

Согласно единому региональному стандарту, утвержденному министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, установлен предельно допустимый возраст для автобусов: малый класс - до пяти лет, средний и большой классы - до семи лет.