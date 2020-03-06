Около 13 тысяч анализов на коронавирус проведено в Москве

06.03.20 11:42

© РИА Новости. Александр Кряжев

6 марта. Interfax-Russia.ru - Столичные медики провели около 13 тысяч тестов на выявление коронавируса, сообщил глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.

"Мы выполнили около 13 тысяч анализов, из них пока подтвердился только один. Просто пойти и сдать такой анализ, если тебя что-то беспокоит, не имеет никакого смысла, потому что это должен решать медик",- отметил Хрипун в эфире радиостанции "Эхо Москвы" в пятницу.

Он также сообщил, что анализы выполняются только в двух лабораториях в Москве. "До сегодняшнего дня никаких ошибок быть не могло. Чтобы выполнить такой анализ, лаборатория должна иметь вторую группу патогенности, таких лабораторий в Москве немного",- отметил Хрипун.

Глава департамента призвал не верить неофициальным сообщениям о количестве зараженных.

По его словам, "Россия не одинока, есть много стран, где единичные пациенты с подтверждённым диагнозом". "Что касается Москвы, мы с конца января занимаемся очень серьёзной, планомерной, строгой работой по профилактике, изоляции, предупреждению",- подчеркнул он.

Хрипун считает, что проверять температуру можно пассажирам всех зарубежных рейсов.

"Хорошо это делать на всех зарубежных рейсах, поставить тепловизор, это несложно",- сказал он.