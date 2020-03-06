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06.03.20 11:42
Около 13 тысяч анализов на коронавирус проведено в Москве
"Мы выполнили около 13 тысяч анализов, из них пока подтвердился только один. Просто пойти и сдать такой анализ, если тебя что-то беспокоит, не имеет никакого смысла, потому что это должен решать медик",- отметил Хрипун в эфире радиостанции "Эхо Москвы" в пятницу.
Он также сообщил, что анализы выполняются только в двух лабораториях в Москве. "До сегодняшнего дня никаких ошибок быть не могло. Чтобы выполнить такой анализ, лаборатория должна иметь вторую группу патогенности, таких лабораторий в Москве немного",- отметил Хрипун.
Глава департамента призвал не верить неофициальным сообщениям о количестве зараженных.
По его словам, "Россия не одинока, есть много стран, где единичные пациенты с подтверждённым диагнозом". "Что касается Москвы, мы с конца января занимаемся очень серьёзной, планомерной, строгой работой по профилактике, изоляции, предупреждению",- подчеркнул он.
Хрипун считает, что проверять температуру можно пассажирам всех зарубежных рейсов.
"Хорошо это делать на всех зарубежных рейсах, поставить тепловизор, это несложно",- сказал он.
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