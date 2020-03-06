|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
06.03.20 11:58
Загрузка крымских отелей на мартовские праздники достигает 100%
"Мы постоянно мониторим ситуацию и из общения с отельерами знаем, что, например, на мартовские праздники, работающие отели заполнены практически на 100%. Очень высокий уровень бронирования майских праздников и сезона, причем август начал покупаться с декабря и продолжает активно покупаться", - сказал глава министерства Вадим Волченко, которого цитирует пресс-служба.
В министерстве также рассказали, что опросили представителей турагентств о динамике спроса на отдых в Крым на фоне распространения в мире нового типа коронавируса. Большинство аналитиков констатируют рост числа броней.
Как сообщалось, цены на отдых в Крыму, по данным властей, по сравнению с прошлым годом снизились в среднем на 18% при бронировании отелей на майские праздники и на 6% - на лето.
Курортный сезон 2019 года стал самым успешным для Крыма за все постсоветские годы: полуостров принял рекордное число отдыхающих - 7,43 млн человек, что на 9,3% больше уровня 2018 года.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Московские работодатели могут получить субсидии на профессиональное обучение сотрудников. Новая мера поддержки поспособствует росту числа высококвалифицированных кадров.
.
Interfax-Russia.ru – Осваивать профессии будущего столичные школьники начинают уже с 10 лет. Попробовать себя в роли инженеров и дизайнеров они могут в детских технопарках.
.
Interfax-Russia.ru – Подготовка выпускники вузов часто не соответствует требованиям работодателей к кандидатам. В Москве придумали, как упростить поиск работы для студентов.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket