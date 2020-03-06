Загрузка крымских отелей на мартовские праздники достигает 100%

06.03.20 11:58

© РИА Новости. Евгений Филиппов

6 марта. Interfax-Russia.ru - Мест в отелях Крыма на предстоящие мартовские праздники практически не осталось, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе министерства курортов и туризма республики в пятницу.

"Мы постоянно мониторим ситуацию и из общения с отельерами знаем, что, например, на мартовские праздники, работающие отели заполнены практически на 100%. Очень высокий уровень бронирования майских праздников и сезона, причем август начал покупаться с декабря и продолжает активно покупаться", - сказал глава министерства Вадим Волченко, которого цитирует пресс-служба.

В министерстве также рассказали, что опросили представителей турагентств о динамике спроса на отдых в Крым на фоне распространения в мире нового типа коронавируса. Большинство аналитиков констатируют рост числа броней.

Как сообщалось, цены на отдых в Крыму, по данным властей, по сравнению с прошлым годом снизились в среднем на 18% при бронировании отелей на майские праздники и на 6% - на лето.

Курортный сезон 2019 года стал самым успешным для Крыма за все постсоветские годы: полуостров принял рекордное число отдыхающих - 7,43 млн человек, что на 9,3% больше уровня 2018 года.