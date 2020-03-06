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06.03.20 12:11
Три десятка поисково-спасательных отрядов создадут в Тульской области
"Регион вошел в число победителей Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства "Регион добрых дел" с проектом "Развитие добровольческого поисково-спасательного движения в Тульской области". Сумма гранта составила более 4 млн рублей, на эти средства в 2020 году будет создано и оснащено не менее 26 добровольческих поисково-спасательных отрядов", - сказал Давлетшин.
Всего планируется обучить более 500 волонтеров. Их научат ориентироваться на местности, а также искать пропавших и потерявшихся людей в городской и природной среде. Обучение пройдет в каждом муниципальном образовании региона. По итогам обучения более 50 лучших волонтеров получат возможность бесплатно пройти первоначальную подготовку спасателей и получить удостоверение.
"После обучения всех волонтеров распределят по территориальному принципу и включат в реестр добровольческих поисково-спасательных отрядов. Созданные отряды будут задействованы в поисково-спасательных операциях", - отметил министр.
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