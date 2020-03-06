Три десятка поисково-спасательных отрядов создадут в Тульской области

06.03.20 12:11

Фото с сайта правительства Тульской области

6 марта. Interfax-Russia.ru - Тульская область получила грант для реализации проекта по созданию добровольческих поисково-спасательных отрядов, сообщила пресс-служба облправительства со ссылкой на регионального министра молодежной политики Алексея Давлетшина.

"Регион вошел в число победителей Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства "Регион добрых дел" с проектом "Развитие добровольческого поисково-спасательного движения в Тульской области". Сумма гранта составила более 4 млн рублей, на эти средства в 2020 году будет создано и оснащено не менее 26 добровольческих поисково-спасательных отрядов", - сказал Давлетшин.

Всего планируется обучить более 500 волонтеров. Их научат ориентироваться на местности, а также искать пропавших и потерявшихся людей в городской и природной среде. Обучение пройдет в каждом муниципальном образовании региона. По итогам обучения более 50 лучших волонтеров получат возможность бесплатно пройти первоначальную подготовку спасателей и получить удостоверение.

"После обучения всех волонтеров распределят по территориальному принципу и включат в реестр добровольческих поисково-спасательных отрядов. Созданные отряды будут задействованы в поисково-спасательных операциях", - отметил министр.