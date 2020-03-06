"Балтика" продала свой закрытый завод в Челябинске местному инвестору

06.03.20 12:13

© РИА Новости. Игорь Михалев

5 марта. Interfax-Russia.ru - Пивоваренная компания "Балтика" (принадлежит датской Carlsberg Group) закрыла сделку по продаже своего завода в Челябинске, закрытого в 2015 году, сообщает пресс-служба компании.

Средства от продажи завода будут направлены на развитие бизнеса "Балтики". При этом покупатель имущественного комплекса в Челябинске не уточняется, отмечается лишь, что это местный инвестор, занимающийся сдачей в аренду коммерческой недвижимости.

Эксклюзивным брокером сделки выступила компания Knight Frank St Petersburg.

"В текущий момент компания нацелена на воплощение новой трехлетней стратегии, которая поможет "Балтике" укрепить позиции на высококонкурентном российском рынке через усиление ключевых брендов, инновации и фокус на растущих сегментах и каналах, придерживаясь при этом жесткого контроля над расходами", - отмечается в пресс-релизе.

Как сообщалось ранее, "Балтика" в феврале текущего года завершила продажу завода в Красноярске, закрытого в 2015 году. Стоимость сделки не уточнялась, покупателем выступило ООО "Группа компаний "Сибверк" (Новосибирск), которое разместит на площадях завода собственное непищевое производство, а свободные площади намерено сдавать в аренду. Средства от продажи предприятия "Балтика" также планирует вложить в развитие бизнеса.

Тогда сообщалось также, что "Балтика" не имеет планов по закрытию других площадок в ближайшее время.

В России "Балтике" принадлежит восемь заводов общей мощностью 43 млн гектолитров пива в год (в Петербурге, Ярославле, Туле, Воронеже, Ростове-на-Дону, Самаре, Хабаровске, Новосибирске). В начале 2015 года компания закрыла два завода (в Челябинске и Красноярске), на которые приходилось 15% производственных мощностей в стране.