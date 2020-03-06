Более 750 тысяч человек посетили "Херсонес Таврический" в 2019 году

06.03.20 12:15

© РИА Новости. Владимир Астапкович

6 марта. Interfax-Russia.ru - Государственный музей-заповедник "Херсонес Таврический" в прошлом году посетили более 750 тысяч человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минкультуры РФ в пятницу.

"Благодаря активной деятельности сотрудников музея-заповедника "Херсонес Таврический" и содействию Фонда поддержки гуманитарных наук "Моя история", уровень посещаемости музея стремительно возрастает. За 2019 год музей-заповедник посетило 753 553 человека. Было проведено более 3 300 экскурсий", - сообщили в ведомстве.

Экскурсионная программа музея в прошлом году пополнилась четырьмя новыми маршрутами, которые раскрывают историю христианства и духовный потенциал Херсонеса как древнейшего христианского центра, сказали в пресс-службе. Наибольший интерес они вызвали у гостей Севастополя. С июля по декабрь 2019 года было проведено 179 тематических экскурсий, которые посетили 3 796 человек.

Большой популярностью пользуется летний ночной экскурсионный маршрут "Свет Херсонеса", в рамках которого посетителям показывают мультимедийное и световое шоу и демонстрация фильма об истории Херсонеса и Севастополя, добавили в министерстве. В рамках данного маршрута, как уточнили в ведомстве, было проведено 45 ночных экскурсий, которые посетило 659 человек.

"В 2020 году музей продолжает работу с Фондом по благоустройству и созданию комфортной и безопасной среды. Большое внимание уделяется консервации и реставрации памятников. Так, в 2020 году начнется разработка проекта реставрации таких объектов, как Туманный колокол, комплекс Уваровской базилики, Подземный храм-мавзолей, а также начнутся работы по реставрации Свято-Владимирского кафедрального собора - основной доминанты Херсонеса Таврического", - добавили в сообщении.

Также запланирована совместная разработка проектной документации по объекту "Морские ворота Херсонеса". Дополнительно запланировано оборудование новых экспозиционных зон под открытым небом и реконструкция имеющейся экспозиции у Античного театра.

"Херсонес Таврический" является крупнейшим археологическим музеем-заповедником Российской Федерации, одним из немногих в мире, соединившим на едином пространстве экспозицию под открытым небом с выставочными комплексами и научно-исследовательской базой.

Начиная с 2018 года на базе музея проводятся крупномасштабные фестивали исторических реконструкций, осуществляется выпуск научной и научно-популярной литературы, организуются научные конференции, проводятся археологические изыскания и масштабные исторические театральные представления.