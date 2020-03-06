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06.03.20 12:22
Власти Коми направят 50 млн рублей на улучшение жилищных условий ветеранов
"В год 75-летия Победы мы приняли решение выделить грант республиканскому Совету ветеранов в размере 50 млн рублей. Эти деньги пойдут на улучшение жилищных условий наших ветеранов, на ремонт их жилья. Мы направим дополнительные средства на оздоровление ветеранов", - цитирует Гапликова пресс-служба.
Также глава республики дал старт ежегодному благотворительному марафону "Мы наследники Великой Победы - 2020".
"Это наш с вами вклад, как наследников Победы и тех, кто должен свято помнить, ценить подвиг своих отцов и дедов", - отметил Гапликов.
По информации пресс-службы, в 2019 году в благотворительный фонд было собрано 1,2 млн рублей. Эти средства были распределены в основном по сельским районам, адресная помощь оказана 190 ветеранам, в том числе на ремонт жилья, приобретение дров, бытовой техники, установку памятников.
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