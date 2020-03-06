Десять сотрудников полиции Кубани арестованы по делу о преступном сообществе взяточников

06.03.20 12:31

© РИА Новости. Илья Питалев

6 марта. Interfax-Russia.ru - Группе сотрудников полиции Краснодарского края, подозреваемых в создании преступного сообщества и получении взяток, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщил СКР в пятницу.

"В рамках расследования уголовного дела о преступном сообществе из числа сотрудников полиции Краснодарского края задержаны ряд лиц. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 210 УК РФ (преступное сообщество), ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.

По информации СКР, среди арестованных начальник ГИБДД отдела МВД России по Успенскому району Илья Макаренко, начальник отдела МВД России по Успенскому району Андрей Новиков, бывший начальник отделения № 6 (Армавир) оперативно-розыскного отдела оперативно-розыскной части (СБ) ГУ МВД России по Краснодарскому краю Руслан Скопенко.

Также задержаны командир отдельного взвода ДПС ГИБДД отдела МВД России по Успенскому району Сергей Бочкарев, подчиненные ему инспекторы подразделения Максим Максимов, Дмитрий Плехов, Сиртаки Тосунов, Евгений Акимов, начальник ОЭБиПК отдела МВД России по Успенскому району Михаил Баканов, а также бывший старший оперуполномоченный по особо важным делам отделения № 6 (Армавир) оперативно-розыскного отдела оперативно-розыскной части (СБ) ГУ МВД России по Краснодарскому краю Роман Гриненко.

По версии следствия, с 2016 по 2020 годы полицейские, действуя в составе преступного сообщества, систематически получали взятки от водителей большегрузного транспорта на стационарном посту ДПС "Успенский" на автомобильной дороге федерального значения Р-217 "Кавказ" в Краснодарском крае. Деньги передавались за непривлечение к ответственности по преступлениям и административным правонарушениям, а также обеспечение беспрепятственного проезда через стационарный пост грузовиков, незаконно перевозящих товары и спиртосодержащую продукцию.