Старинный сейф со следами взлома нашли археологи в Москве

06.03.20 12:36

Фото с официального сайта мэра Москвы

6 марта. Interfax-Russia.ru - Старинный сейф со следами взлома был найден во время проведения работ по расширению полосы отвода для путей Московско-Курской железной дороги на улице Казакова в Басманном районе Москвы, сообщили в пресс-службе Мосгорнаследия в пятницу.

"Найденный сейф представляет собой металлическую конструкцию весом около 100 килограммов. Высота несгораемого шкафа - один метр, а ширина - около 60 сантиметров. На фасадах стоит маркировка "Меллер. Москва. Существ. с 1857 г." Сейфы Меллера очень ценились в начале прошлого века", - сказал руководитель департамента Алексей Емельянов.

Сейф был изготовлен в конце XIX - начале XX века. Археологи отмечают, что место обнаружения находки крайне необычно: сейф нашли в железнодорожном откосе. Сам несгораемый шкаф при этом был поврежден. Специалисты предполагают, что найденный артефакт был украден, взломан и сброшен в откос.

Емельянов, отметил, что сейчас специалисты тщательно изучают артефакт. В будущем старинный сейф передадут в фонды одного из столичных музеев.

В Москве археологи периодически находят предметы, хранящие память о жизни города и прошлых поколений его жителей. Всего же за последние девять лет московские археологи нашли более 45 тысяч артефактов. Ценные экспонаты были переданы на хранение в музеи Москвы.