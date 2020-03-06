Пострадавшим от взрыва бытового газа в Элисте компенсируют аренду временного жилья

06.03.20 12:40

Фото МЧС по Республике Калмыкия

6 марта. Interfax-Russia.ru - Жильцы двух из четырех подъездов девятиэтажного дома в Элисте, пострадавшего 26 февраля от взрыва газа, получат по 15 тысяч рублей для компенсации платы за аренду временного жилья, сообщает пресс-служба главы республики.

"Жильцам первого и второго подъездов выплатят по 15 тысяч рублей для временного размещения. Данная помощь будет оказываться до тех пор, пока не будут оглашены официальные результаты по итогам экспертизы здания", - говорится в сообщении.

Уточняется, что жильцы первого и второго подъезда квартир вывезли нужные вещи из своих квартир. Городские службы обеспечили им транспорт и подсобных рабочих. Также всем собственникам квартир дома N15 выплачены единовременные материальные пособия в 10 тыс. рублей.

26 февраля в 21:44 в многоэтажном доме во втором микрорайоне Элисты произошел взрыв. По предварительным данным, причиной стала утечка газа. Единственный пострадавший госпитализирован в республиканскую больницу.

По данным администрации Элисты, в квартире на восьмом этаже взорвалась газовоздушная смесь. Было эвакуировано порядка 120 жильцов из 54 квартир двух подъездов жилого дома. Автобусы доставили часть людей во временный пункт размещения, развернутый на базе школы N17, большинство отправилось к родственникам.

В результате ЧП были повреждены межкомнатные и межквартирные перегородки трех квартир восьмого этажа, нарушено остекление с 9 по 6 этажи. Для оценки рисков обрушения и проведения обследования дома в Элисту из Ростова-на-Дону был направлен комплекс "Стрела -П", результаты его исследования пока не обнародованы.