Псковские власти выделили дополнительные средства на борьбу с коронавирусом

06.03.20 12:44

© РИА Новости. Игорь Зарембо

6 марта. Interfax-Russia.ru - Губернатор Псковской области Михаил Ведерников выделил дополнительные средства в объеме около 2,3 млн рублей на профилактическую работу по коронавирусу, сообщила руководитель комитета по здравоохранению региона Марина Гаращенко журналистам в пятницу в пресс-центре "Интерфакса" в Пскове.

Финансирование выделено на приобретение специализированных носилок-боксов для станции скорой помощи, дополнительных лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты: не только масок, но и респираторов и специализированных одноразовых костюмов для работы в возможных очагах коронавируса, пояснила она.

По словам главы комитета, пограничное положение Псковской области - основной повод для принятия безусловных мер безопасности. "На всех международных пунктах пропуска на границе организовано наблюдение сотрудниками Роспотребнадзора за въезжающими на территорию России, осуществляется термометрия", - сказала Гаращенко.

Также подготовлена специальная бригада скорой помощи, которая прошла дополнительное обучение транспортировке больного в инфекционную больницу.

"Все наши медицинские организации находятся в повышенной готовности. Все средства защиты медработников имеются в достаточном количестве", - заверила председатель комитета и сообщила, что в регионе проведен полный аудит инфекционных коек - их 170 в больнице.

Кроме того, в детском санатории "Гороховое озеро" в Островском районе Псковской области создадут 36 коек для лиц, которые контактировали с заболевшими коронавирусом. Для носителей вируса подготовлены боксы в инфекционной больнице.

Также Гаращенко рассказала, что в последние дни наблюдается дефицит масок в аптечной сети региона. "Это наблюдается не только в Пскове, но и во всей аптечной сети страны, так как масок нет у поставщиков", - пояснила она.

Председатель комитета выразила уверенность, что после принятия постановления о запрете продаже масок за пределы России, проблема будет решена.

Гаращенко сообщила, что все больные внебольничной пневмонией в обязательном порядке проходят обследования на коронавирус.

"Даже если возникнет экстренная ситуация по коронавирусу в Псковской области, у нас есть поддержка федерального центра и всех служб, включая пограничную и Роспотребнадзор", - заключила председатель комитета.