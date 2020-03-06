Приехавших в Екатеринбург из Южной Кореи иллюзионистов поместили на карантин

06.03.20 12:49

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев

6 марта. Interfax-Russia.ru - Иллюзионистов Максима Гладштейна и Мун Тэ Хён, которые приехали из Южной Кореи для участия в международном шоу иллюзий, поместили на карантин в Екатеринбурге, сообщил агентству "Интерфакс-Урал" один из артистов в пятницу.

"12 дней будем находиться под контролем, мы здоровы и готовы выступать", - сказал собеседник агентства.

На карантин иллюзионистов поместили в день приезда из южнокорейского города Седжон. На данный момент артисты проживают в одной квартире и отмечают, что их шоу иллюзий, которое запланировано на 22 марта в Центре культуры "Урал" в Екатеринбурге, состоится.

Как сообщалось, в Южной Корее выявлено наибольшее количество больных новым типом коронавируса за пределами материкового Китая. Так, в стране числится 6,284 тыс. человек, зараженных коронавирусом COIVD-19.