Захарова рассказала о влиянии поправки в Конституцию РФ о территориях на переговоры с Японией

06.03.20 13:51

© РИА Новости. Сергей Мамонтов

6 марта. Interfax-Russia.ru - Некорректно обсуждать вопрос о том, как может повлиять внесение в Конституцию РФ поправки о недопустимости отчуждения российских территорий на российско-японские переговоры по мирному договору, не говоря о работе Токио для продвижения в этом вопрос, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Говорить о том, что поправка повлияет, совершенно некорректно. Изменения в Конституцию, которые будут приняты, они повлияют. Они повлияют на все сферы нашей жизни. (...) Это первое. Поэтому обсуждать поправки сейчас и их влияние или невлияние - некорректно. Я думаю, что это не соответствует и правовым аспектам данного вопроса. Будут изменения, тогда мы будем их обсуждать в качестве уже действующего закона, действующего основного закона", - сказала она журналистам в пятницу на брифинге.

Захарова отметила, что обсуждая этот вопрос в контексте переговоров с Японией, это рассуждения о том, повлияют ли будущие действия, события на нынешние переговоры.

"Тогда у меня встречный вопрос: а почему надо ставить этот вопрос таким образом, что что-то в будущем должно повлиять на переговоры, которые идут уже не один год?" - сказала официальный представитель российского МИД.

Она напомнила, что уже два года, как российско-японские переговоры были интенсифицированы и выведены на новый уровень.

"Зачем нам исходить из будущего, когда у нас есть настоящее? (...) Мне кажется, этот вопрос можно адресовать японской стороне, японским дипломатам, политикам, государственным деятелям. Что было сделано за эти годы, особенно за последние два (года) для того, чтобы реализовать намеченное. Поэтому надо в данном случае исходить не из будущего. Надо анализировать глобальный подход, стратегический подход и смотреть, как он реализуется японской стороной на практике", - продолжила Захарова.

Она задала встречный вопрос японскому журналисту: "А что было сделано японской стороной в отношении японской Конституции в контексте проведения переговоров с Москвой? (...) Ничего!"

"Не надо, мне кажется, рассуждать, что в будущем повлияет на переговоры исходя из возможных изменений в конституцию России, если Япония на протяжении этих годов не сделала ничего, что необходимо, видимо, было бы сделать, что было бы логично сделать, если бы она хотела реального продвижения по этому вопросу", - резюмировала Захарова.

Ранее президент РФ Владимир Путин подтвердил, что поддерживает фиксацию в Конституции РФ положения о недопустимости отчуждения территорий государства, но в формулировке, не мешающей работам по демаркации границ.

3 марта комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправку президента ко II чтению законопроекта об изменении Конституции о недопустимости действий отчуждения частей территории РФ и призывов к таким действиям.

"Российская Федерация обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности. Действия (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы с сопредельными государствами), направленные на отчуждение части территории РФ, а также призывы к таким действиям не допускаются", - говорится в поправке.

При этом, по мнению члена комитета депутата от ЛДПР Сергея Иванова, поправка не исключает передачи территорий РФ соседним государствам. "В такой формулировке ничто нам не мешает делимитировать, а потом демаркировать границу и передать Курильские острова той же самой Японии", - сказал Иванов на заседании комитета.