"Москва" и "Москва 2020" будут базовыми моделями поездов для столичного метро

06.03.20 14:08

© РИА Новости. Сергей Мамонтов

6 марта. Interfax-Russia.ru - Ключевыми поездами столичного метрополитена в ближайшие 5-10 лет будут поезда "Москва" и "Москва 2020", сообщил в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин.

"У нас большие планы по развитию метрополитена. Модели "Москва" и "Москва 2020" будут базовыми моделями для столичного метро. Будем работать на них ближайшие 5-10 лет", - сказал Собянин во время посещения учебно-производственного центра Московского метрополитена.

Сегодня на линии столичного метро выходят современные и комфортные поезда "Москва", которые обслуживаются по самым высоким стандартам контрактов жизненного цикла.