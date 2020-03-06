Женщинам с 2021г разрешат водить поезда московского метро

06.03.20 14:13

© РИА Новости. Владимир Астапкович

6 марта. Interfax-Russia.ru - Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что женщины с 2021 года смогут стать машинистами столичной подземки, и поздравил их с праздником 8 марта.

"Много лет женщинам было запрещено работать машинистами метро из-за повышенных нагрузок. Теперь этот запрет снят, потому что условия работы стали комфортнее. (...) В следующем году женщины-машинисты вернутся в московское метро", - сказал Собянин в пятницу журналистам во время посещения учебно-производственного центра Московского метрополитена.

Он пояснил, что "современные поезда сводят вредные факторы к минимуму, рабочее пространство эргономично и удобно, управление поездом во многом автоматизировано и требует в основном ответственности, аккуратности и интеллекта". "А этих качеств женщинам не занимать", - подчеркнул Собянин.

1 января 2021 года вступает в силу приказ Минтруда РФ, разрешающий женщинам работать по профессии машиниста электропоезда в метрополитене.

Первые 25 будущих машинистов электропоездов уже осваивают эту профессию. В ближайшие пять лет Московский метрополитен может обучить и принять на работу порядка 500 женщин-машинистов, сообщил Собянин.

Программа обучения женщин не отличается от той, что преподают мужчинам. Сначала ученики проходят двухнедельную практику в электродепо. Подготовка по профессии "машинист электропоезда" длится порядка 9,5 месяца. По окончании - выпускные экзамены, после успешной сдачи которых машинист получает право управления поездом.

Мэр Москвы добавил, что, помимо обучения, возвращение женщин в эту профессию потребует от столичного метро проведения больших организационных мероприятий, в том числе обустройства хозяйственно-бытовых условий в депо для работы женщин.

"Спасибо вам, что хотите быть машинистами. В скором времени появятся новые поезда. И в преддверии праздника поздравляю вас с 8 марта. Желаю успехов", - сказал Собянин.