В Крыму уверены, что Украина не даст воды полуострову

06.03.20 14:16

© РИА Новости. Евгений Биятов

6 марта. Interfax-Russia.ru - Власти Крыма сомневаются в способности Украины возобновить подачу воды на полуостров.

"Думаю, что дальше разговоров дело, как обычно, не пойдет, и никакой воды они Крыму не дадут. Мы исходим именно из этого варианта при разработке и реализации планов в сфере водоснабжения. Очередное тому подтверждение - позиция нового премьера Украины, который сначала вроде бы заикнулся о возможности подачи воды, но тут же дал "задний ход", - написал глава республики Сергей Аксенов на своей странице в соцсети "Вконтакте" в пятницу.

При этом, по его мнению, с точки зрения здравого смысла подачу воды через Северо-Крымский канал надо возобновлять, потому, что "происходит заболачивание в Херсонской и Николаевской областях".

"Очевидно, что украинская сторона рассматривает этот вопрос исключительно как орудие шантажа. Это абсолютно аморальная и провальная позиция, по сути, позиция террориста, который воображает, что может взять крымчан в заложники и диктовать свои условия. К сожалению, власть в соседней стране меняется, а подходы - нет", - добавил глава Крыма.

Накануне вечером новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире телеканала "1+1" заявил, что Украина "не может не давать воду украинцам". "Вопрос подачи воды в оккупированный Крым - это не вопрос торговли с оккупантом, это не вопрос какого-то бизнеса, это вопрос гуманитарной ответственности перед людьми, которые живут в Крыму. Неподача туда воды приведет к гуманитарной катастрофе", - сказал он.

Позже на своей странице в фейсбуке Шмыгаль уточнил, что его слова были вырваны из контекста. "Позиция остается неизменной: мы хотели бы подавать воду нашим гражданам, но не можем и не имеем технической возможности делать этого до деоккупации полуострова и возвращения его в состав Украины", - написал он.

Крым, который после развала СССР остался в составе независимой Украины в качестве автономной республики, в марте 2014 года на фоне смены власти в Киеве вошел в состав России после регионального референдума. Украина его результаты не признает, считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Страны Евросоюза и США называют действия РФ аннексией, ввели санкции в отношении сотен компаний, политиков и бизнесменов. Россия заявляет, что тема Крыма закрыта навсегда, полуостров принадлежит ей.

До присоединения Крыма к России около 85% потребностей местных жителей в пресной воде обеспечивал Северо-Крымский канал, идущий от Днепра. После референдума Украина его перекрыла.

В Кремле недавно заявили, что Крым не может быть объектом для каких-либо разменов, а если есть предложения по дополнительному водоснабжению полуострова, то они могут быть рассмотрены. "Что касается Крыма - это российский регион и, безусловно, в рамках существующих программ развития обеспечивается также и водоснабжение этого региона. Если есть какие-то предложения по дополнительному водоснабжению на коммерческой или иной основе, они могут быть рассмотрены", - сказал 12 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Тем временем на днях сообщалось, что в Крыму обмелели водохранилища: уровень их наполнения почти вдвое ниже, чем в прошлом году.