Более 20 центров "Точка роста" на базе сельских школ появятся в Пермском крае

06.03.20 14:21

© РИА Новости. Игорь Зарембо

6 марта. Interfax-Russia.ru - Власти Пермского края в текущем году планируют открыть в регионе 21 образовательный центр цифрового и гуманитарного профиля "Точка роста", где смогут обучаться порядка 14 тыс. школьников, а также преподаватели, сообщается на сайте администрации губернатора и правительства края в пятницу.

По словам врио губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, которые приводятся в сообщении, в рамках нацпроекта "Образование" в текущем году в школах 20 муниципалитетов Прикамья откроется 21 "Точка роста", где для школьников будут проводить не только уроки по учебным дисциплинам, но также и занятия по программам допобразования.

Ожидается, что с сентября такие центры смогут посещать около 14 тыс. ребят.

Как отметила министр образования и науки региона Раиса Кассина, в современных образовательных центрах усовершенствуют преподавание технологии, информатики, ОБЖ.

Также во внеурочное время дети смогут заниматься в центрах дополнительного образования проектной и научно-технической деятельностью, шахматами, изучать IT-технологии, медиатворчество и другие направления.

В "Точках роста" учащиеся смогут использовать в образовательном процессе 3D-принтеры, шлемы виртуальной реальности, квадрокоптеры, а также другое современное и интерактивное оборудование.

К примеру, на уроках ОБЖ будут задействованы тренажеры-манекены для отработки сердечно-легочной реанимации, удаления инородных предметов из верхних дыхательных путей, наборы имитаторов травм и поражений.

"Очень важно, что в этих центрах, которые будут оснащены специальным оборудованием, смогут заниматься дети из других школ близлежащих территорий", - подчеркнул врио губернатора.

Кроме того, в центрах будут обучать и учителей.

Так, преподавателям расскажут, как работать в команде, как развивать креативное и критическое мышление, презентовать свои проекты, а также научат создавать планы и техники проведения занятий, программированию, 3D-моделированию и 3D-печати, управлению квадрокоптерами, навыкам разработке виртуальной реальности и многое другое.

Махонин поручил проработать вопрос шефства крупных промышленных предприятий над такими центрами.