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06.03.20 14:21
Более 20 центров "Точка роста" на базе сельских школ появятся в Пермском крае
По словам врио губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, которые приводятся в сообщении, в рамках нацпроекта "Образование" в текущем году в школах 20 муниципалитетов Прикамья откроется 21 "Точка роста", где для школьников будут проводить не только уроки по учебным дисциплинам, но также и занятия по программам допобразования.
Ожидается, что с сентября такие центры смогут посещать около 14 тыс. ребят.
Как отметила министр образования и науки региона Раиса Кассина, в современных образовательных центрах усовершенствуют преподавание технологии, информатики, ОБЖ.
Также во внеурочное время дети смогут заниматься в центрах дополнительного образования проектной и научно-технической деятельностью, шахматами, изучать IT-технологии, медиатворчество и другие направления.
В "Точках роста" учащиеся смогут использовать в образовательном процессе 3D-принтеры, шлемы виртуальной реальности, квадрокоптеры, а также другое современное и интерактивное оборудование.
К примеру, на уроках ОБЖ будут задействованы тренажеры-манекены для отработки сердечно-легочной реанимации, удаления инородных предметов из верхних дыхательных путей, наборы имитаторов травм и поражений.
"Очень важно, что в этих центрах, которые будут оснащены специальным оборудованием, смогут заниматься дети из других школ близлежащих территорий", - подчеркнул врио губернатора.
Кроме того, в центрах будут обучать и учителей.
Так, преподавателям расскажут, как работать в команде, как развивать креативное и критическое мышление, презентовать свои проекты, а также научат создавать планы и техники проведения занятий, программированию, 3D-моделированию и 3D-печати, управлению квадрокоптерами, навыкам разработке виртуальной реальности и многое другое.
Махонин поручил проработать вопрос шефства крупных промышленных предприятий над такими центрами.
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