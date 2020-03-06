Договорились о перемирии: режим прекращения огня вводится в сирийском Идлибе с 6 марта
  
Запрет на экспорт: вывоз медицинских масок из России ограничен
   
Впервые в России: матч за Суперкубок УЕФА в 2023 году пройдет в Казани
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

21.10.19   16:13

02.10.19   14:10
 
Главные события
06.03.20 14:21

Более 20 центров "Точка роста" на базе сельских школ появятся в Пермском крае

© РИА Новости. Игорь Зарембо
6 марта. Interfax-Russia.ru - Власти Пермского края в текущем году планируют открыть в регионе 21 образовательный центр цифрового и гуманитарного профиля "Точка роста", где смогут обучаться порядка 14 тыс. школьников, а также преподаватели, сообщается на сайте администрации губернатора и правительства края в пятницу.

По словам врио губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, которые приводятся в сообщении, в рамках нацпроекта "Образование" в текущем году в школах 20 муниципалитетов Прикамья откроется 21 "Точка роста", где для школьников будут проводить не только уроки по учебным дисциплинам, но также и занятия по программам допобразования.

Ожидается, что с сентября такие центры смогут посещать около 14 тыс. ребят.

Как отметила министр образования и науки региона Раиса Кассина, в современных образовательных центрах усовершенствуют преподавание технологии, информатики, ОБЖ.

Также во внеурочное время дети смогут заниматься в центрах дополнительного образования проектной и научно-технической деятельностью, шахматами, изучать IT-технологии, медиатворчество и другие направления.

В "Точках роста" учащиеся смогут использовать в образовательном процессе 3D-принтеры, шлемы виртуальной реальности, квадрокоптеры, а также другое современное и интерактивное оборудование.

К примеру, на уроках ОБЖ будут задействованы тренажеры-манекены для отработки сердечно-легочной реанимации, удаления инородных предметов из верхних дыхательных путей, наборы имитаторов травм и поражений.

"Очень важно, что в этих центрах, которые будут оснащены специальным оборудованием, смогут заниматься дети из других школ близлежащих территорий", - подчеркнул врио губернатора.

Кроме того, в центрах будут обучать и учителей.

Так, преподавателям расскажут, как работать в команде, как развивать креативное и критическое мышление, презентовать свои проекты, а также научат создавать планы и техники проведения занятий, программированию, 3D-моделированию и 3D-печати, управлению квадрокоптерами, навыкам разработке виртуальной реальности и многое другое.

Махонин поручил проработать вопрос шефства крупных промышленных предприятий над такими центрами.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  06.03.20 17:00
Московским учителям и ученикам, побывавшим в странах с неблагополучной ситуацией с коронавирусом, запретили посещать школы
.
  06.03.20 16:56
Один из заболевших коронавирусом в Москве в состоянии средней тяжести
.
  06.03.20 15:31
Власти Москвы обязали "самоизолироваться" на карантин прибывающих из 11 стран
.
  06.03.20 14:13
Женщинам с 2021г разрешат водить поезда московского метро
.
  06.03.20 14:08
"Москва" и "Москва 2020" будут базовыми моделями поездов для столичного метро
.
  06.03.20 12:36
Старинный сейф со следами взлома нашли археологи в Москве
.
  06.03.20 11:42
Около 13 тысяч анализов на коронавирус проведено в Москве
.
  06.03.20 10:12
Ситуация с коронавирусом не повлияла на строительную отрасль Москвы
.
  06.03.20 09:30
"Победа" в связи с коронавирусом предлагает возврат билетов на рейсы
.
  05.03.20 16:37
"Цветочные" пробки ожидаются на улицах Москвы 6 марта


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket