Авиакомпания "Северсталь" возобновит полеты между Череповцом и Геленджиком

06.03.20 14:42

© РИА Новости. Нина Зотина

6 марта. Interfax-Russia.ru - ООО "Авиапредприятие "Северсталь" с 6 июня возобновит полеты между Череповцом (Вологодская область) и Геленджиком, сообщает пресс-служба аэропорта Геленджика.

Полеты будут выполняться по субботам. Вылет из Череповца запланирован на 15:30, прибытие в Геленджик в 18:00. Обратный рейс из Геленджика будет осуществляться в 18:50.

На линии будут задействованы воздушные суда Bombardier CRJ200 вместимостью 50 посадочных мест.

Как сообщалось, полеты по маршруту Череповец-Геленджик авиакомпания "Северсталь" выполняла в прошлом году в рамках летнего расписания полетов.

В настоящее время авиасообщения и прямого железнодорожного сообщения между этими пунктами - нет, между городами курсируют только автобусы.

"Северсталь" выполняет регулярные и чартерные рейсы по России, странам СНГ и Европы. Является эксплуатантом аэропорта Череповца. В 2019 году компания перевезла более 300 тыс. человек.

Аэропорт Геленджика располагается в районе Тонкого мыса на западном берегу Геленджикской бухты.

ООО "Аэропорт "Геленджик", ранее входившее в "БазЭл Аэро", теперь принадлежит банку ВТБ и Таймуразу Боллоеву (основатель пивоваренной компании "Балтика"). Они владеют по 49,5% в уставном капитале ООО. Сделка по приобретению актива была закрыта в апреле 2018 года. По итогам 2019 года аэропорт увеличил пассажиропоток на 15% в сравнении с предыдущим годом - до 338,786 тыс. человек.