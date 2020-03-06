Около 40 водозаборов реконструируют в Адыгее до 2024г

06.03.20 14:48

© РИА Новости. Александр Кряжев

6 марта. Interfax-Russia.ru - Власти Адыгеи к 2024 году планируют провести реконструкцию и строительство 38 водозаборов республики в рамках федерального проекта "Чистая вода", сообщает пресс-служба правительства региона.

"Эти водозаборы обеспечат качественной питьевой водой население 50-ти населенных пунктов, в которых есть централизованное водоснабжение. При этом будут внедряться современные методы и технологические решения, устанавливаться станции водоочистки", - уточнили в пресс-службе.

По данным правительства, на сегодня в Адыгее 100% населения обеспечено питьевой водой, в том числе, 85,3% - централизованным водоснабжением. Для бесперебойного обеспечения населения республики качественной питьевой водой ведётся строительство водозабора и магистрального водовода к населенным пунктам Майкопского района и города Майкопа.

"Мы понимаем важность обеспечения населения качественной питьевой водой. От этого зависит здоровье наших граждан. Я поставил задачу перед ответственными ведомствами обеспечить своевременную реализацию всех запланированных мероприятий федерального проекта", - цитируют в пресс-службе главу республики Мурата Кумпилова.