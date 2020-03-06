Оренбург с 1 июля переходит на "альтернативную котельную"

06.03.20 14:58

© РИА Новости. Павел Лисицын

6 марта. Interfax-Russia.ru - Оренбург с 1 июля перейдет на ценообразование по методу альтернативной котельной, соответствующее распоряжение выпущено правительством РФ, сообщает ПАО "Т Плюс" - инициатор внедрения новой системы тарифообразования.

Распоряжение правительства РФ стало итогом совместного обращения администрации Оренбурга и "Т Плюс" как единой теплоснабжающей организации, говорится в сообщении.

Оренбург стал вторым городом в европейской части России после Ульяновска, для которого одобрен переход к ценовой зоне теплоснабжения.

Предварительно инвестиции "Т Плюс" в развитие городского теплоснабжения превысят 10 млрд рублей за 15 лет, при этом более половины средств будет вложено в модернизацию наиболее изношенной муниципальной инфраструктуры, сообщает компания. Ожидается, что это позволит снизить аварийность в теплосетях на 25% и повысить качество теплоснабжения.

По оценке "Т Плюс", в Оренбурге 69% тепловых сетей и до 80% оборудования котельных выработали свой срок службы.

В июле 2017 года вступил в силу федеральный закон "О внесении изменений в федеральный закон "О теплоснабжении" и отдельные законодательные акты РФ по вопросам совершенствования системы отношений в сфере теплоснабжения". Закон меняет систему регулирования в области тарифообразования с переходом от государственного регулирования всех тарифов в сфере теплоснабжения к установлению только предельного уровня цены на тепловую энергию для конечного потребителя - уровня так называемой "альтернативной котельной". Цена будет рассчитываться исходя из того, во сколько тепловая энергия могла бы обойтись потребителям в случае строительства ими собственной котельной. Введение такого принципа будет возможно в населенных пунктах только по представлению глав муниципалитетов. Рост стоимости до уровня "альтернативной котельной" будет растянут на несколько лет - предусмотрен так называемый переходный период длительностью от пяти до десяти лет.

В настоящий момент на рассмотрении федеральных органов исполнительной власти находятся заявки Владимира, Самары, Тольятти и Новокуйбышевска о переходе на новую модель рынка тепла.