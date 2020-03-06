Матвиенко: Власти РФ не скрывают информацию по коронавирусу

06.03.20 15:04

© РИА Новости. Максим Блинов

6 марта. Interfax-Russia.ru - Российские власти не скрывают от населения информацию о коронавирусе, ситуация находится под контролем руководства страны, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Не надо слушать и читать все глупости, которые пишут. Надо ориентироваться на официальную информацию. Коллеги, никто ничего ни от кого не скрывает. Власти просто не имеют права этого делать. И вся информация, которая дается о количестве случаев, и так далее, проверенная и достоверная", - сказала Матвиенко журналистам в Бресте.

По ее словам, ситуация по коронавирусу в России находится под контролем президента, правительства.

"Мы рассматривали этот вопрос на заседании Совета Безопасности. Есть очень серьезное понимание опасных последствий в случае непринятия решений. Именно в этой связи было принято решение отменить Санкт-Петербургский экономический форум. Думаю, что и целый ряд других мероприятий. Все это будет взвешиваться с точки зрения профилактики и предупреждения", - отметила она.

По ее словам, "лучше предупредить, перестраховаться, чем недостраховаться".

"Указ мэра Москвы, прежде всего, говорит о том, что ситуация с коронавирусом находится под жёстким контролем - как штаба правительства, так и властей Москвы. И здесь мало мер не бывает. Здесь должны быть приняты все необходимые меры по профилактике, по недопущению", - заявила спикер СФ.

"Слава Богу, Россию это пока никак серьезно не задело. Думаю, что в том числе в результате тех правильных, продуманных мер, которые были приняты сразу после появления коронавируса", - сказала Матвиенко.

4 марта президент РФ Владимир Путин заявил на совещании с членами правительства, что вбросы ложной информации о ситуации с распространением коронавирусной инфекции в РФ организуются из-за границы. "Что касается вбросов этих провокационных. ФСБ докладывает, что в основном они организованы из-за границы. Но это, к сожалению, сопровождает нас всегда. Цель таких вбросов понятна: посеять панику среди населения", - сказал он. По его словам, "противопоставить этому можно только одно - своевременную всеобъемлющую и достоверную информацию для граждан страны".