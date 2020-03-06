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06.03.20 15:15

Рельсовый автобус начнет курсировать c 7 марта между Анапой и Керчью

© РИА Новости. Игорь Зарембо
6 марта. Interfax-Russia.ru - Открытие пассажирского железнодорожного сообщения между Анапой и Керчью будет способствовать дальнейшему развитию курортов Крыма и Черноморского побережья Кавказа, считает губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"Завтра (7 марта - ИФ) открывается пассажирское железнодорожное сообщение между Анапой и Керчью. Это очень важный, можно даже сказать, исторический маршрут. Он будет способствовать развитию экономики двух регионов - Кубани и Крыма", - заявил Кондратьев в пятницу журналистам.

Пассажирские перевозки будут осуществляться по Крымскому мосту на рельсовом автобусе. Расстояние в 144 км он будет преодолевать, согласно расписанию, за 2 часа, отметил глава региона.

"У туристов, приезжающих на Кубань, появляется возможность увидеть гораздо больше - не только приморские города края, но и соседнего Крыма. Отдыхающие в Керчи смогут посетить песчаные пляжи Анапы, Джемете, Витязево. Таким образом, мы становимся еще на шаг ближе к созданию фактически единого Черноморского курорта", - подчеркнул Кондратьев.

Губернатор также отметил, что открытие железнодорожного маршрута снизит нагрузку на автомобильные дороги. По его словам, путешествие на пригородном поезде позволит туристам избежать пробок на пути к морю.

Как сообщалось, регулярное пригородное железнодорожное сообщение между Анапой и Керчью откроется 7 марта, перевозчиком станет ООО "Южная пригородная пассажирская компания" (ЮППК, "дочка" "Гранд Сервис Экспресса").

В пятницу и в выходные дни рельсовые автобусы будут ходить из Керчи в Анапу и обратно три раза в день. В остальные дни - дважды в день.

Транспортная компания "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ, Москва), выбранная Минтрансом РФ оператором пассажирских поездов в Крым, зарегистрировала ЮППК в ноябре 2019 года в Симферополе. Основной вид деятельности крымской "дочки" - перевозка пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении в регулируемом секторе.

ГСЭ создана в 2002 году, специализируется на железнодорожных пассажирских перевозках повышенной комфортности, в том числе на направлении Москва - Санкт-Петербург. В 2019 году руководство ГСЭ приняло решение расширить географию маршрутов, начало в декабре перевозки в Крым. Пока курсируют поезда из Москвы и Санкт-Петербурга, в дальнейшем география перевозок расширится.

Компания подпала под санкции США из-за запуска поездов в Крым, российский статус которого Запад не признает.

Крымский мост протяженностью 19 км является самым длинным в России и Европе. Движение легковых автомобилей и автобусов по нему открыто 16 мая 2018 года, проезд грузовиков - 1 октября того же года. Пассажирские поезда пошли по ж/д части моста 25 декабря 2019 года. Грузовые поезда запустят позже, 1 июля 2020 года.

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