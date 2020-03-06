Власти Москвы обязали "самоизолироваться" на карантин прибывающих из 11 стран

06.03.20 15:31

© РИА Новости. Сергей Мамонтов

6 марта. Interfax-Russia.ru - Утвержденный управлением Роспотребнадзора по Москве перечень стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу на данный момент включает 11 государств, прибывшие из них граждане должны "самоизолироваться" на 14 суток, сообщили на "горячей линии" департамента здравоохранения Москвы.

"В перечень стран, нежелательных для посещения из-за коронавируса, входят Китай, Южная Корея, Иран, Италия, Франция, Германия, Испания, Швейцария, Великобритания, Норвегия и США. Если вы приехали в Москву из одной из вышеперечисленных стран, то звоните на "горячую линию" и сообщаете об этом. Вам оформляется больничный, и вы обязаны находиться дома в течение 14 дней", - сообщили корреспонденту портала "Интерфакс-Туризм" в пятницу на "горячей линии".

Мэр Москвы Сергей Собянин 5 марта подписал указ "О введении режима повышенной готовности" в связи с угрозой распространения коронавируса". Среди перечисленных мер в пункте 3 документа предлагается обязать граждан, прибывших из Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии, Испании, а также других государств с неблагополучной ситуацией с распространением коронавирусной инфекции, обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в Россию.

В тексте указа все "неблагополучные" страны не приводятся, но говорится, что их перечень утверждает управление Роспотребнадзора по Москве.

Как пояснили на "горячей линии", прибывшие из вышеназванных 11 стран обязаны оставаться дома две недели даже при отсутствии симптомов. "Больничный лист курьер привозит на дом в течение двух дней. Самому в больницу ходить не надо. Даже если у вас нет никаких симптомов, вы все равно обязаны остаться дома на две недели", - сообщили на "горячей линии".

Как отмечается в указе Собянина, граждане, прибывшие из стран, где зарегистрированы случаи COVID-19, должны позвонить на горячую линию департамента здравоохранения Москвы по номеру телефона +7 (495) 870-45-09 и сообщить о своем возвращении, месте и датах пребывания за рубежом, а также оставить контактную информацию.

В документе также перечислены другие меры, связанные с распространением инфекции. Среди них - помощь заболевшим на дому, требование к работодателям обеспечить измерение температуры на рабочих местах. Департаменту здравоохранения предписывается организовать работу медучреждений с приоритетом оказания помощи на дому "лихорадящим больным с респираторными симптомами, посещавшим страны с неблагополучной ситуацией с коронавирусом, а также пациентам старше 60 лет".

В Москве на 6 марта подтвержден один случай заражения COVID-19, всего в России новая коронавирусная инфекция была впервые диагностирована или повторно подтверждена российскими специалистами у семи человек.