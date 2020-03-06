Екатеринбургские торговые центры оборудуют дезинфекторами из-за коронавируса

06.03.20 15:42

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев

6 марта. Interfax-Russia.ru - Общественные места, в том числе торговые центры Екатеринбурга оборудуют дополнительными дезинфекторами для профилактики коронавируса, сообщил замгубернатора Свердловской области Павел Креков на заседании противоэпидемической комиссии в пятницу.

"Мы будем внедрять профилактические меры, связанные с дополнительной санитарной обработкой общественных площадей - это, например, торговые объекты, предприятия", - приводит слова Крекова департамент информполитики региона.

Замгубернатора пояснил, что в общественных местах также будут чаще мыть полы и обрабатывать поверхности специальными растворами. Работодателям также направят просьбу о дополнительной обработке и дезинфекции рабочих мест сотрудников.

"Наша область очень серьезный партнер в международных контактах, поэтому надо быть очень бдительными и активно использовать все доступные меры профилактики", - говорит Креков.

На 6 марта в регионе под наблюдением врачей находятся 162 человека, уточняют в областном Минздраве. В это число входят граждане Китая и уральцы, вернувшиеся из стран, в которых распространен коронавирус.

Как сообщалось ранее, управление Роспотребнадзора по Свердловской области рекомендовало предприятиям общественного питания региона усилить дезинфекцию в Екатеринбурге в целях профилактики коронавируса.