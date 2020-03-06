Шесть новых случаев вируса COVID-19 зафиксировано в России

06.03.20 16:04

© РИА Новости. Алексей Даничев

6 марта. Interfax-Russia.ru - В России за сутки зарегистрировано шесть новых заболевших коронавирусом, сообщает оперативный штаб.

"За последние сутки в России зарегистрировано 6 случаев коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации - 1 случай в Нижнем Новгороде, 5 случаев в Москве", - говорится в сообщении штаба в пятницу.

По данным эпидемиологического расследования установлено, что все граждане РФ посещали Итальянскую Республику в последние две недели. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах.

По данным штаба, заболевание протекает "в легкой клинической форме, проводится симптоматическая терапия, состояние пациентов удовлетворительное".

Также отмечается, что был определен круг лиц, с которыми они контактировали на территории Российской Федерации, ведется работа по помещению их под медицинское наблюдение, проводится их лабораторное обследование.

В Российской Федерации на сегодняшний день нарастающим итогом зарегистрировано 10 случаев коронавирусной инфекции, из них два у граждан КНР, семь у граждан России, вернувшихся из Италии, один у гражданина Италии.

Два гражданина КНР выписаны после выздоровления, также выписаны трое граждане России, эвакуированные из Японии с лайнера Diamond Princess.

Роспотребнадзор по-прежнему рекомендует воздержаться от поездок в страны с неблагополучной эпидемиологической обстановкой.

Ситуация находится на контроле оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации.